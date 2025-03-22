На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Белой Церкви

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь. Об этом сообщили в Telegram-канале Управлении Белоцерковской епархии УПЦ.

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«После окончания комендантского часа, представители ПЦУ проникли на территорию Свято-Пантелеимоновского храма и, повредив замок боковой двери, проникли в храм», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что захват храма происходил при поддержке городских властей и в присутствии представителей правоохранительных органов. Кроме того, руководство Белой Церкви даже способствовало перерегистрации уставных документов Свято-Пантелеимоновского храма, указывают в публикации.

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