Владимир Зеленский врет о том, что Украина не признает потерю освобожденных Россией территорий. Их статус будет прописан в будущем соглашении для гарантии прочного и стабильного мира. Так считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский проанализировал в Telegram-канале, насколько реалистичны заявления Зеленского о том, что Украина не признает потерю территорий.

По мнению депутата, Зеленский — патологический врун, не случайно российские спецслужбы назвали его «Буратино». Он лжет постоянно, чтобы добиться «максимального эффекта одобрения в конкретный период времени».

«Величайший лжец современности врет и в этот раз, говоря о непризнании территорий — утерянными. Это непризнание оставляет вечную вероятность продолжения войны, как в одну, так и в другую стороны. Спорные территории никогда не были гарантией прочного и стабильного мира. Поэтому их судьба в мирном соглашении так или иначе должна быть учтена», — считает Дубинский.

Он предположил, что будет проведен отсроченный референдум на этих территориях. Также может состояться общий национальный референдум или принятие новой Конституции.

«Важно, что решение должно и будет выработано. Это важно и для Украины, чтобы избежать повторения войны», — заключил Дубинский.

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