Зеленский раскрыл цель поездки на границу ДНР

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Покровск» и заслушал доклад о ситуации на направлении. Об этом политик сообщил сообщил в своем Telegram-канале.

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«Командный пункт тактической группы "Покровск" и встреча с командирами "линии дронов", который объединил лучшие беспилотные подразделения ВСУ. Также заслушал доклад об обороне покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил украинских воинов государственными наградами», — заявил президент Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что прибыл на границу Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов ранее сообщал, что «очень много» подразделений ВСУ из Курской области перебросили на покровское направление.

Зеленский неожиданно прибыл на границу ДНР

16 марта стало известно, что артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» поразили позиции ВСУ у Красноармейска (украинское название — Покровск).