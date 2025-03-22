Стало известно, как Трамп может подорвать НАТО без выхода из альянса

Президент США Дональд Трамп может различными способами подорвать стабильность Североатлантического альянса. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

В 2016-2025 годах Трамп неоднократно негативно высказывался о НАТО, призывал европейские страны значительно увеличить оборонные расходы, говорил о том, что Европа должна самостоятельно отвечать за свою безопасность.

«По Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководством Трампа могут выйти из НАТО. Однако Трампу, известному своим скептическим отношением к трансатлантическому альянсу под предводительством США, нет необходимости выходить из НАТО, чтобы его развалить», — отметил автор статьи.

Обозреватель пояснил, что на выход из альянса потребуется несколько лет. Кроме того, необходимо соблюсти большое количество различных формальностей.

С тем, чтобы избежать бюрократии, Трамп может показать странам Европы, что Вашингтон более не привержен статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне, уточнил доцент Эксетерского университета Дэвид Благден.

Трамп не станет добивать НАТО

По его данным, Вашингтон уже предпринял ряд мер, направленных на достижение этого эффекта: заявил о прекращении участия в маневрах НАТО, сворачивании масштабного присутствия американских вооруженных сил в Европе.