Вице-премьер Сербии пообещал не допустить цветную революцию

Сербские власти не допустят цветной революции и будут противостоять спецслужбам Запада, которые пытаются использовать протесты в Белграде. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

В субботу Вулин встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Говоря о текущей ситуации, сербский политик отметил, что попытки устроить в Белграде цветную революцию неразрывно связаны с позицией Сербии в отношении РФ.

«За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим», — сказал зампредседателя сербского правительства.

Вулин поблагодарил Шойгу и президента России Владимира Путина за незыблемую поддержку легитимных властей Сербии, отметив, что «она очень много значит для нас».

Накануне Вулин сказал, что власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветными революциями.