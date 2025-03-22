В ХАМАС рассказали об обсуждении американского плана по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом рассказал представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа, передает ТАСС.

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«Предложение Уиткоффа и некоторые другие идеи обсуждаются с посредниками, контакты для достижения соглашения не прекращались», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам аль-Кануа, ХАМАС не стремится участвовать в управлении данной территорией — целью движения остается достижение национального единства. В связи с этим в ХАМАС готовы принять любой формат управления сектором Газа, добавил его представитель.

Ранее стало известно о ликвидации Армией обороны Израиля главы военной разведки ХАМАС Усамы Табаша. Он оставался одним из ключевых лидеров радикального движения.