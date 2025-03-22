В Сербии объяснили нежелание поддерживать санкции против России

Белград не присоединился к западным санкциям против Москвы, отметил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он добавил, что республика продолжит придерживаться этой линии, пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновник рассказал о том, что Сербия придерживается прежней политики в отношении ограничительных мер на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

«Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать», — подчеркнул Вулин.

Шойгу заметил, в свою очередь, что Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

«Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям», — заявил секретарь Совбеза.

Напомним, что сербские официальные лица в 2022-2025 годах неоднократно заявляли, что республика категорически отказывается вводить рестрикции против России.