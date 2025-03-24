Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 Мая в РФ

Почётный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 Мая в Москве
Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что в параде 9 мая в Москве примет участие Почётный караул гвардии страны в составе около 75 военнослужащих.
«Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас», — цитирует Вулина РИА Новости.
Также он добавил, что делегацию возглавит президент Сербии Александр Вучич.
«Кого ещё пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно», — отметил вице-премьер.
Министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович ранее заявил, что Вооружённые силы России и Сербии примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.
Кроме того, сообщалось, что в Москве 9 мая пройдут переговоры Вучича с российским президентом Владимиром Путиным.