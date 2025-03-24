Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 Мая в РФ

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что в параде 9 мая в Москве примет участие Почётный караул гвардии страны в составе около 75 военнослужащих.

«Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас», — цитирует Вулина РИА Новости.

Также он добавил, что делегацию возглавит президент Сербии Александр Вучич.

«Кого ещё пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно», — отметил вице-премьер.

Министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович ранее заявил, что Вооружённые силы России и Сербии примут совместное участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

Кроме того, сообщалось, что в Москве 9 мая пройдут переговоры Вучича с российским президентом Владимиром Путиным.