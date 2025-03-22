В Турции после стычек с полицией задержали сотни демонстрантов

Почти 350 человек были задержаны в Турции после пятничных акций протеста, спровоцированных задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая, передает РИА Новости.

Данные о количестве задержанных глава МВД озвучил в субботу, 22 марта.

«Вчера вечером 343 подозреваемых были задержаны на акциях протеста в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне», — написал Ерликая в соцсети Х.

По его словам, силовики не дадут нарушать общественный порядок, устраивать беспорядки и провокации и «угрожать стабильности и безопасности нашей страны».

Накануне стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре. Полиция использовала перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу собралось 300 тысяч человек.