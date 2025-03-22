Арестович* раскрыл сенсационную информацию по выборам на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал предполагаемую дату выборов на Украине, а также раскрыл информацию о том, кто из знаковых политиков не будет баллотироваться на высший пост. Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что украинские власти согласились провести выборы.

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Отвечая на вопрос журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом) об указе президента РФ Владимира Путина о том, что незаконно находящиеся в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, Арестович сказал, что это косвенно указывает на дату выборов на Украине.

"Путин возвращает на Украину электорат, вероятно, по договоренности с США", - предположил Арестович.

По его словам, украинцев просят определиться - если вы за Россию, тогда легализуйтесь, если вы с Украиной, тогда возвращайтесь туда и участвуйте в выборах.

Экс-советник добавил, что скорее всего выборы на Украине пройдут в октябре этого года. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью изданию "Цензор.нет" называл дату 26 октября.

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Кроме этого Арестович заявил, что по его данным на выборы не пойдут Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Петр Порошенко. Он сослался при этом на данные, предоставленные "калифорнийскими серфингистами". Так Арестович называет представителей деловых и политических кругов США, с которыми контактирует.

Напомним, что о проведении выборов на Украине заявил в своем интервью Такеру Карлсону и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.