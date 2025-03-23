ОАЭ рассчитывали принять у себя переговоры РФ и США

Объединенные Арабские Эмираты рассчитывали принять у себя переговоры между делегациями России и США, которые в итоге состоялись в Саудовской Аравии, которую выбрала американская делегация. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Абу-Даби.

По его словам, российская сторона изначально рассматривала в качестве площадки для переговоров ОАЭ и Саудовскую Аравию, поэтому эмиратские власти "предприняли определенные усилия", чтобы организовать встречу в Абу-Даби. Источник также сообщил, что Эр-Рияд для проведения переговоров выбрала администрация президента США Дональда Трампа. Впоследствии американская делегация провела переговоры с представителями Украины в саудовском городе Джидда.

"ОАЭ неоднократно выступали с посредническими инициативами по урегулированию украинского конфликта, поэтому предприняли определенные усилия, чтобы организовать у себя российско-американские переговоры. Когда стороны выбирали площадку для переговоров, рассматривалась возможность провести встречу в Абу-Даби, однако американская администрация настояла на том, чтобы встреча прошла в Саудовской Аравии", - сказал собеседник агентства.

18 февраля российская и американская делегации провели в Эр-Рияде переговоры, которые продлились более четырех часов. Россию на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Стороны обсудили восстановление всего комплекса российско-американских отношений и договорились сформировать технические группы для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, а также затронули подготовку к встрече лидеров двух стран. Кроме того, была достигнута договоренность восстановить прежнюю численность состава посольств в Москве и Вашингтоне.

24 марта в Эр-Рияде снова пройдут российско-американские переговоры. Делегацию РФ возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Темой консультаций станет возобновление черноморской зерновой инициативы - таких договоренностей достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.