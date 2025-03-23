Вулин: сворачивание программ USAID в Сербии ведёт к очень хорошим последствиям

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Сербский вице-премьер Александр Вулин отметил, что ждёт хороших последствий от сворачивания программ Агентства США по международному развитию (USAID).

В Сербии прокомментировали сворачивание программ USAID
© РИА Новости

При этом он заявил, что прекращение финансирования USAID пока ещё не отразилось на активности протестующих в Сербии, так как деньги уже были выделены и осваиваются.

«Результат будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены и они делают то, за что им заплатили», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Вулин заявил, что Запад пытается совершить переворот в Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, выразил мнение, что провал «цветной революции» в Сербии произошёл из-за перемен в США.

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