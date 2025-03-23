В Сербии прокомментировали сворачивание программ USAID

Сербский вице-премьер Александр Вулин отметил, что ждёт хороших последствий от сворачивания программ Агентства США по международному развитию (USAID).

При этом он заявил, что прекращение финансирования USAID пока ещё не отразилось на активности протестующих в Сербии, так как деньги уже были выделены и осваиваются.

«Результат будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены и они делают то, за что им заплатили», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Вулин заявил, что Запад пытается совершить переворот в Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, выразил мнение, что провал «цветной революции» в Сербии произошёл из-за перемен в США.