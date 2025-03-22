Уиткофф оценил одну деталь в биографии Путина

Президент России Владимир Путин является очень умным человеком, как и все бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, запись доступна на YouTube-канале журналиста.

«Путин очень умный парень. (...) В старые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране», — подчеркнул представитель Трампа. Он добавил, что профессиональные навыки российского лидера вызывают у него уважение.

Уиткофф рассказал о впечатлениях от общения с Путиным и оценил его прием в Москве. Спецпосланник Трампа рассказал, что представители Белого дома упоминали важность детали биографии президента России во время подготовки к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Уиткофф заявил, что передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения

Ранее Уиткофф рассказал, что передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения. Он анонсировал, что личная встреча президентов может состояться в ближайшие несколько месяцев.