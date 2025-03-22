Российский сенатор Алексей Пушков отметил в своем Телеграм-канале, что Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого приостановил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, платило звездам Голливуда за фотографии с Владимиром Зеленским.

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"Как выясняется, USAID платило звездам Голливуда, чтобы они ездили в Киев и делали фотографии и видео с Зеленским", - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

По словам российского политика, это делалось для воздействия на западное общественное мнение.

Пушков также привел данные о том, что актеры Шон Пенн, Ван Дамм, Орландо Блум, Бен Стиллер получили от 1,5 до 8 миллионов долларов за участие в этом проекте.