Настоящие поджигатели войны находятся в Европе, а не в России или Китае.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Европейцы — самая большая угроза миру. Не Россия, и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе», — подчеркнул он.

По словам журналиста, Европа выступила против Соединенных Штатов за то, что новая администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой прекратить бесплатную поддержку Киева.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что страны Западной Европы хотят превратить США в международного изгоя на фоне прихода к власти президента Дональда Трампа.

Таким образом сенатор прокомментировал предупреждение властей Великобритании и Германии к своим гражданам об опасности поездок в США.

В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

27 марта в Париже пройдет саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.