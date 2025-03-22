Новые власти Сирии обратились к России по поводу Асада

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина выдать экс-главу Сирии Башара Асада, сообщает в соцсети X телекомпания Al Arabiya со ссылкой на источники. Отмечается, что Дамаск намерен судить бывшего президента страны по возвращении на родину.

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Другие подробности не приводятся. Неизвестно, что ответили новым сирийским властям в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин направил послание Ахмеду аш-Шараа. По его словам, глава государства поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране и выразил готовность Москвы к развитию взаимодействия с Дамаском.

В начале марта представитель Минобороны Сирии Хасан Абдель-Гани заявил, что правительственные силы нейтрализовали вооруженных сторонников бывшего президента, которые предприняли атаки на западе страны. Ситуация в прибрежных провинциях страны, где проходили столкновения с алавитами, стабильная, добавил он.

Власти Сирии сформировали совет нацбезопасности

В декабре прошлого года антиправительственные силы стремительно захватили Дамаск, что привело к оставлению Асадом поста президента. Утром 8 декабря он вылетел из сирийской столицы. Вечером стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище по гуманитарным соображениям.