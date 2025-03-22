Трамп поручил принять меры против юристов, необоснованно преследующих власти

Американский президент Дональд Трамп поручил генпрокурору США принять меры против юристов и юрфирм, которые необоснованно преследуют власти в судебном порядке.

«Поручаю генпрокурору добиваться санкций в отношении адвокатов и юридических фирм, которые участвуют в несерьёзных, необоснованных и сутяжнических судебных разбирательствах против Соединённых Штатов», — говорится в заявлении Белого дома.

Американские официальные лица ранее высказали обеспокоенность в связи с заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что федеральные суды не могут ограничивать законную власть Белого дома под руководством американского президента Дональда Трампа.