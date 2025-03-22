Президент США Дональд Трамп мог бы вернуть в Соединенные Штаты такие российские СМИ, как Russia Today или Sputnik, такое решение может помочь в деле развития отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Что дальше, откажется ли Америка Трампа от глобальной пропаганды в принципе или только перенастроит ее? Каков будет ее посыл миру? Кажется, своего рода лакмусовой бумажкой соответствующих намерений Вашингтона было бы возвращение в США российских медиаресурсов, таких как RT и Sputnik», - подчеркнул он.

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По словам Яковенко, при правлении в США демократической партии RT и Sputnik оказались жертвами собственного успеха, поскольку факты всегда были на стороне российских изданий и агентств.

Такой шаг со стороны новой администрации Белого дома, подчеркнул Яковенко, может укрепить доверие между Россией и США на фоне нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

До этого сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Европе. Канал уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

При попытке посмотреть материалы канала появляется надпись о том, что он нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводится.

Ранее в Германии закрыли бюро Первого канала.