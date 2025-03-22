Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla

Участникам вандализма против автомобилей и зарядных станций Tesla будет грозить лишение свободы в тюрьмах Сальвадора на срок до 20 лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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«Жду, когда больные террористы-отморозки получат 20 лет тюрьмы за то, что они делают с Илоном Маском и Tesla», — отметил он.

Трамп допустил, что злоумышленники «могли бы отбывать наказание в тюрьмах Сальвадора».

Трамп пообещал «самые суровые наказания» виновным в нападениях на Tesla

9 марта сообщалось, что в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla. В частности, в штате Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck. После этого она еще четыре раза пыталась поджечь центр.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Власти уже расследуют ряд инцидентов, квалифицируя их как террористические акты, добавила она.

Ранее компанию Tesla выгнали с канадского автосалона.