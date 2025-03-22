Уиткофф рассказал о подходе Трампа к диалогу с Ираном

Президент США Дональд Трамп намерен решить проблему ядерной программы Ирана посредством диалога, а не применения силы. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, он (Трамп — «Газета.Ru») хочет иметь дело с Ираном, проявляя уважение. Он хочет построить с ними доверительные отношения, если это возможно. И в этом заключается его директива своей администрации. Надеюсь, что иранцы воспримут это положительно», — сказал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что Трамп не хочет решать вопросы путем военного конфликта. По его словам, подобные меры могут быть приняты для урегулирования накалившейся ситуации.

Иран в ближайшее время ответит на письмо Трампа

7 марта Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой, однако хотел бы урегулировать проблему путем диалога. При этом он признал, что с его подходом по Тегерану могут согласиться не все американские чиновники.

В этот же день президент США заявил, что Тегеран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в ближайшее время столкнуться с последствиями. По его словам, между США и Ираном сложилась напряженная ситуация, и очень скоро должно что-то произойти.

Ранее лидер Ирана отверг переговоры с Трампом.