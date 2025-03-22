Европейские страны впали в безумие из-за идей о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов. Об этом Вашингтоне профессор Питер Кузник.

«Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика через Францию и Германию или даже приобретение европейскими странами собственных ядерных арсеналов — это настоящее погружение в безумие», — подчеркнул он.

Комментируя требование Владимира Зеленского предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа в членстве в Североатлантическом альянсе, Кузник назвал его еще более безумным. Собеседник агентства резюмировал, что мир нуждается в новой глобальной архитектуре безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.

Ранее Кузник заявил, что ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление американского лидера Дональда Трампа к быстрым результатам.