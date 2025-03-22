Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и семью Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена. Об этом со ссылкой на официальный релиз Белого дома сообщает РИА Новости.

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Трамп новым указом лишил сотрудников спецслужб доступа к секретной информации

Кроме того, всем руководителям исполнительных департаментов и агентств было предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Это ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, включая Ежедневную сводку президента, а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество.

Ранее Трамп ограничил доступ к секретным сведениям бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-советнику по нацбезопасности Джейку Салливану. Кроме того, доступ был ограничен для бывшего заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, а также генпрокурора штата Нью-Йорк и окружного прокурора Манхэттена.

До этого американский лидер объявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации, сославшись на проблемы с памятью у бывшего президента. Он также добавил: "Ты уволен, Джо!", – отсылая к своей знаменитой фразе из реалити-шоу "Ученик".