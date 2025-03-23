Количество огнестрельного оружия, скопившегося на Украине, несёт угрозу всему миру, пишет британская газета The Times.

В публикации отмечается, что Киев сейчас является лидером по импорту вооружения, а это, как утверждается, может повлечь за собой огромные проблемы после окончания конфликта.

По мнению экспертов, нет точного понимания, в каких объёмах оружие циркулирует внутри самой Украины.

Существуют опасения, что оно после прекращения боевых действий может направиться в Европу, Африку или на Ближний Восток.

Ранее Journal du Niger писало, что террористы в Нигере ведут обстрелы позиций армии из украинских миномётов.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон отмечал, что ВСУ продают «до половины» поставляемого США оружия, в том числе мексиканским наркокартелям.