Канада запустит в США рекламу против пошлин

Оттава запускает рекламную кампанию против американских пошлин в 12 прореспубликанских штатах, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, таким образом канадская сторона хочет донести посыл о том, что в торговой войне нет победителей.

Министр добавила, что Оттава оплатит размещение рекламных щитов вдоль автомобильных трасс в ряде прореспубликанских штатов, включая Флориду, Неваду, Джорджию, Нью-Гэмпшир, Мичиган и Огайо.

Трамп пообещал ввести пошлины на все товары из Мексики, Канады и КНР

11 марта американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила пошлины в 25% на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку он является «возмутительным».

В свою очередь, новый лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни, который в скором времени станет премьер-министром страны, заявил, что его страна никогда не войдет в состав США.

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.