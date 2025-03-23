Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не доверяет российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе конфликта на Украине. Его слова приводит The New York Times.

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По его утверждению Стармера, президент России якобы будет настаивать на том, чтобы «Украина оставалась беззащитной после заключения соглашения».

Он также рассказал, что Британия сталкивается с препятствиями «на всех фронтах», однако, несмотря на дипломатическую неопределенность, у Лондона нет выхода, кроме как быть впереди всех.

«Если мы будем двигаться в темпе самых осторожных, то мы будем двигаться очень медленно и не окажемся на той позиции, на которой нам нужно быть», — сказал Стармер.

Британия призвала подготовить план сдерживания России

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Ранее американские аналитики обеспокоились словами Суркова о пределах расширения России.