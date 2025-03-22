Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

Президент РФ Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу его портрет, написанный российским художником. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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"Президент Путин заказал ведущему российскому художнику прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти ему домой", - сказал Уиткофф, добавив, что уже сделал это.

Уиткофф сообщил что Путин молился за Трампа после покушения на него

Напомним, 13 марта Уиткофф побывал в Москве, где встретился с Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, президент России передал через спецпосланника США информацию и дополнительные сигналы для Трампа.

Сам Трамп впоследствии отмечал, что после переговоров появились "очень хорошие шансы" положить конец конфликту на Украине. Через своего спецпосланника он просил российского лидера сохранить жизнь украинским военным.

К слову, помощник главы государства по международным вопросам Юрий Ушаков ранее заявлял, что американский дипломат не является посредником на переговорах между Москвой и Вашингтоном.