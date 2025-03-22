Уиткофф заявил, что Киев согласился провести выборы президента Украины

Власти Украины согласились провести выборы президента страны. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они [выборы] состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — подчеркнул Уиткофф.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы будут проходить в соответствии с законодательством страны после окончания конфликта и отмены военного положения.

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В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией». На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

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