Спецпосланник Трампа рассказал о признании Зеленского о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву не суждено стать членом НАТО. Об этом в США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Зеленский и его правая рука [глава офиса президента Андрей] Ермак поняли, что Украина не станет членом НАТО. Если будет мирное соглашение, Украина не сможет быть в НАТО. Я думаю, это уже принято», — сказал он.

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При этом вопрос о том, сможет ли Киев рассчитывать на аналог пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, не являясь при этом участником альянса, остается открытым, отметил Уиткофф.

Прежде Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны.