На протест против Илона Маска вышли 400 человек

В городе Роквилл, штат Мэриленд, около 400 участников движения Tesla Takedown провели акцию протеста у шоурума Tesla, выражая недовольство действиями Илона Маска, американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE).

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Движение Tesla Takedown было основано в начале года по инициативе актера Алекса Уинтера и преподавателя журналистики Бостонского университета Джоан Донован. Участники призывают граждан США продать свои автомобили и акции Tesla в знак протеста против действий Маска, включая его работу в DOGE.

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По информации CNN, 22 марта акции протеста прошли у 90 шоурумов Tesla. Демонстрация в Роквилле началась около 11 утра по восточному времени и собрала более 400 человек, что соответствует численности участников прошлой недели, однако общее количество протестующих значительно увеличилось с начала кампании. Протесты против Маска продолжаются уже пятую неделю и охватывают 28 штатов.

На платформе DOGEQUEST появилась интерактивная карта, на которой были собраны личные данные владельцев Tesla по всей территории США. Эти данные включали имена, адреса, номера телефонов и электронные почты владельцев, а также информацию о расположении автосалонов Tesla и зарядных станций. Кроме того, на карте были указаны личные данные сотрудников ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

В начале марта в Берлине экоактивисты радикальной группы «Новое поколение» провели акцию протеста против Илона Маска, обливая синей краской витрину магазина Tesla в одном из торговых центров.