Полиция доставила мэра Стамбула во Дворец правосудия

Правоохранительные органы доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, где он дал показания перед прокурором. Об этом сообщило агентство Habertürk.

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В своем заявлении Имамоглу назвал происходящее процессом, который сильно повредил репутации Турции. По словам стамбульского градоначальника, было разрушено чувство закона и справедливости. Кроме того, уничтожены надежды молодежи.

Сообщается также, что, когда Имамоглу спросили о показаниях, которые были даны против него тайными свидетелями, он ответил, что не признает их. По его словам, они сфабрикованы и изобилуют ложными заявлениями.

A Haber: задержанный мэр Стамбула давал показания в течение 5 часов

Ранее сообщалось, что Имамоглу, считавшийся главным политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг обвинения в связях с курдскими террористами. Кроме того, он заявил, что сам факт его задержания нарушает нормы демократического процесса в Турции.