В Польше назвали мирное соглашение с Россией невыгодным для Украины

Подписание мирного соглашения с Россией невыгодно для Украины. Такое мнение в интервью изданию Interia высказал польский военный аналитик Михал Брушевский.

По его словам, если соглашение огня с РФ будет подписано быстро, то оно с большой вероятностью будет предполагать территориальные уступки, на которые Киев будет вынужден согласиться.

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«Каждое из соглашений является невыгодным для Украины. Единственная разница будет заключаться в том, будут ли уступки носить политический или военный характер», — сказал аналитик.

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