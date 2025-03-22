Трамп ответил на одно обвинение в адрес России

Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждением, что Россия отвергла идею прекращения огня на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передаёт ТАСС.

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«Он (президент России Владимир Путин. — RT) ничего не отвергал. И в отношении них (России. — RT) действуют санкции, много санкций», — сказал американский политик.

Планы Трампа по прекращению огня на Украине раскрыли

При этом ранее Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России во время беседы с журналистами в Белом доме.

Также он заявлял, что рассчитывает на скорое достижение режима прекращения огня на Украине.