Центр Киева загорелся после ночной атаки дрона

Беспилотник атаковал центр столицы Украины. С таким коротким обращением выступил мэр Киева Виталий Кличко во время отражения ночной атаки дрона. Он дополнил, что в результате попадания возник пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы.

«БПЛА следует в направлении центра столицы», — заявил Кличко в своем telegram-канале.

В следующем сообщении он также сообщил о начале пожара в центральном районе Киева в результате падения обломков. Экстренные службы были направлены на место.

Ранее в Киеве перед взрывом в небе заметили объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщили местные СМИ.