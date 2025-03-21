Бывшему президенту Аргентины запретили въезд в США

США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де Видо. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, де Киршнер и де Видо «злоупотребляли своими полномочиями, организовав и получив финансовую выгоду от ряда коррупционных схем, связанных с госконтрактами на строительство». Рубио отметил, что в результате их действий из бюджета Аргентины были похищены миллионы долларов.

Кроме того госсекретарь указал, что признание судами де Киршнер и де Видо виновными по делам о коррупции «подорвало доверие аргентинского народа и инвесторов к будущему страны». Рубио подчеркнул, что США и впредь намерены добиваться ответственности для лиц, использующих власть в личных интересах.

Уточняется, что под санкции также попали ближайшие родственники бывшего президента и экс-главы министерства планирования Аргентины.