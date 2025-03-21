СМИ раскрыли секрет «гениальной» дипломатии Путина

СМИ раскрыли секрет «гениальной» дипломатии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Toyo Keizai.

По мнению автора издания, российский президент является «искусным стратегом», который придерживается трех правил проведения переговоров. Источник отмечает, что к этим правилам относится необходимость «вести переговоры до конца», «навязывание условий» и «демонстрация близких отношений Путина и Трампа».

«Правило № 1: переговоры не будут прерваны, даже если Трамп предлагает нечто неприемлемое. Проще достичь отстраненных договоренностей, пусть они будут носить весьма ограниченный характер, пусть будут малозначительными. Пойдем на крохотные уступки, зато самолюбие Трампа не пострадает. Правило № 2: Соединенные Штаты продолжают выдвигать неприемлемые предложения? Продолжаем переговоры, тянем время, навязываем свои условия. Правило № 3: продемонстрируем всему миру близкие, практически доверительные отношения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Сделать это можно посредством заявления о каком-нибудь отдельном соглашении, не принципиально, о чем будет идти речь», — сообщает Toyo Keizai.

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При этом автор издания заявил, что Путин и Трамп заметно отличаются друг от друга в подходе к переговорам. Кроме того, американский президент, как сообщает источник, мог недооценить Путина перед началом переговоров.

«Владимир Путин не согласился на предложение Дональда Трампа полностью прекратить огонь. В результате президент Трамп, опасаясь провала переговоров, предложил ограничиться отказом от атак по объектам энергетической инфраструктуры, и, о радостный миг, на это президент Путин дал свое согласие. Это пример правила № 1. Россия и Украина атаковали энергетические объекты друг друга. Но зима уже закончилась, а значит, этими действиями можно пренебречь. При этом прекратить наземные боевые действия никто не обещал. Ситуация на фронте практически не изменилась: продолжаются ожесточенные бои», — заявил автор Toyo Keizai.

Помимо этого, издание также сообщает, что Путин может ждать от мирных переговоров договор о полном прекращении американской военной помощи Украине, при этом он «не рассматривает прекращение огня всерьез».