Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

Париж призвал Европейский союз (ЕС) рассмотрел возможность использования своего «самого мощного» торгового инструмента в ответ на действия США, если те введут пошлины для давления на Брюссель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Собеседники издания рассказали, что Франция в составе небольшой группы стран ЕС хочет, чтобы объединение рассмотрело применение так называемого антипринудительного инструмента, который предназначен для нанесения ответного удара странам, прибегающим к принуждению за счет торговых и экономических ограничений.

Соединенные Штаты планируют ввести масштабные тарифы для глобальных партнеров уже 2 апреля.

Ранее выяснилось, что решение Еврокомиссии о введении ответных торговых пошлин на товары из США вызвало возражения у ряда влиятельных стран, в том числе у Франции, Испании и Италии.