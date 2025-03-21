США неожиданно скрыли имена переговорщиков с Россией 24 марта

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс не стала называть имена членов американской делегации, которые проведут переговоры с Россией в Эр-Рияде в понедельник 24 марта.

"Я не буду говорить о конкретных людях в командах", - передает ТАСС слова Брюс.

Она добавила, что это не руководство, но должностные лица высокого ранга.

Трамп заявил о переговорах по перемирию и разделу территорий на Украине

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на экспертной встрече с США в Эр-Рияде будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Песков отметил, что эти кандидаты являются выбором Владимира Путина и смогут наилучшим образом представить Россию на этих переговорах. Он также назвал Карасина и Беседу "опытнейшими переговорщиками с богатым опытом подобной работы".

Напомним, что США проведут в Саудовский Аравии параллельно переговоры и с украинской делегацией. Ожидается, что американцы обсудят с каждой из сторон условия для полноценного прекращения огня.