Назван срок присутствия ЕС на границе Армении и Азербайджана

Наблюдатели гражданской миссии Евросоюза могут оставаться на армяно-азербайджанской границе до подписания соглашения между Ереваном и Баку, сообщил в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Позже их статус определят обе республики.

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Он объяснил, что положение о неразмещении третьих сил на границе вступит в силу только после подписания документа и начала его реализации. До этого, по словам армянского политика, нет никаких препятствий для деятельности наблюдателей ЕС в Армении.

В Армении захотели восстановить отношения с Россией

Ране сообщалось, что Армении Никол Пашинян поручил всем государственным ведомствам республики заняться восстановлением отношений с российскими коллегами. Такое решение главы правительства связано с «последними геополитическими изменениями».

Кроме того, Пашинян поручил Министерству обороны Армении не совершать никаких нарушений режима прекращения огня. Глава правительства подчеркнул, что Ереван и Баку близки к достижению мира.

Как отметил ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, он обсудил нормализацию отношений между Баку и Ереваном с нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. По словам дипломата, для подписания мирного договора нужно устранить некоторые препятствия. К ним относятся территориальные претензии в Конституции Армении и позиция Еревана по Минской группе ОБСЕ.