В США назвали риски сокращения американских чиновников

Недовольные сотрудники правительства США, попавшие под массовые сокращения администрации президента страны Дональда Трампа, могут стать целями иностранных разведывательных служб. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших сотрудников разведки, юристов, работающих в сфере нацбезопасности, и экспертов по внутренним угрозам.

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В публикации отмечается, что сегодня работа контрразведки США осложняется стремительным темпом увольнений, из-за чего тысячи экс-сотрудников потеряли уверенность в своей профессиональной компетенции и в завтрашнем дне.

По мнению экс-оперативника ЦРУ Кевина Кэрролла, риск ситуации вербовки cо стороны иностранных разведывательных служб создается из-за того, каким именно образом выгоняют американских чиновников.

До этого сообщалось, что более 130 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности США уволены в результате деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE).