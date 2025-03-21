Исландская министр по вопросам детства оказалась педофилом

Исландская министр образования и делам детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир ушла в отставку спустя три месяца после назначения из-за скандала, связанного с ее романом с несовершеннолетним, сообщает телеканал RUV.

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«Более 30 лет назад Аустильдюр Лоуа, будучи 22-летней, находилась в отношениях с 15-летним мальчиком и родила от него ребенка», - сообщает RUV.

Когда эта информация стала общеизвестна, министр покинула пост.

По данным телеканала, Тоурсдоуттир останется депутатом исландского парламента от Народной партии. Сейчас ей 58 лет.

RUV сообщает, что 15-летний юноша познакомился с Тоурсдоуттир в религиозной общине, куда он обратился за помощью из-за сложных жизненных обстоятельств. Тоурсдоуттир сошлась с ним, родила, но после почти не давала отцу видеться с сыном, разрешая лишь короткие двухчасовые встречи раз в месяц. При этом он регулярно выплачивал алименты, которые требовала Тоурсдоуттир.