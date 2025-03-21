Трамп заявил о готовности лично оплатить сверхурочные астронавтам с МКС

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заплатить из своего кармана недавно вернувшимся с Международной космической станции астронавтам из экипажа Starliner Суните Уильямс и Барри Уилмору за сверхурочную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ США сообщили, что американское космическое агентство не заплатило сверхурочные астронавтам, застрявшим на МКС. Они получили только «суточные» в размере пяти долларов. Таким образом к своей годовой зарплате (около 152 тысячи долларов) астронавты получили около 1430 долларов за 286 дней пребывания в космосе.

«Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — прокомментировал ситуацию Трамп.

Напомним, что Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня 2024 года. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. В результате они смогли вернутся на Землю только 19 марта 2025 года.