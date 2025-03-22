Трамп рассказал о введенных санкциях против России

Президент США Дональд Трамп рассказал о санкциях, введенных против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы Белого дома, против Москвы введено больше санкционных мер, чем против кого бы то ни было.

До этого Трамп не стал отвечать на вопрос, планирует ли он вводить новые санкции против России. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами в Белом доме.

Трамп провел 21 марта пару "хороших разговоров" об урегулировании на Украине

Несколькими часами ранее президент США заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». По его словам, сейчас «ведутся переговоры о соглашении».

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Ранее Business Insider заявил, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.