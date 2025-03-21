Рубио назвал CNN публикующим сплетни против Трампа таблоидом

Госсекретарь США Марко Рубио назвал телеканал CNN «таблоидом», который публикует сплетни против американского президента Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее CNN опубликовал новость, в которой утверждалось, что Рубио может затмить Уиткофф, который является одним из «ближайших друзей» Трампа и «летает по всему миру, играя роль госсекретаря». Также там говорилось, что Рубио «отошел на второй план», а портфель Уиткоффа расширился за пределы его официального титула спецпосланника на Ближнем Востоке.

«CNN — это таблоид, публикующий сплетни против Трампа, и который при написании статей использует скудные источники, работая на привлечение внимания и создание проблем», — прокомментировал это госсекретарь США.

Рубио отметил, что Уиткофф является одним из самых близких ему людей в команде президента США. В заключение он назвал команду CNN «жалкими людьми».