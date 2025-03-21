Умер умевший говорить «гений бонобо» Канзи

В природоохранном и исследовательском центре Ape Initiative сообщили о смерти бонобо (карликового шимпанзе) Канзи, который умел говорить и играть в Minecraft. Об этом сообщает «Вокруг света» со ссылкой на Live Science.

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Канзи было 44 года. В центре Ape Initiative он жил с 2004 года. В научном сообществе он стал знаменит за свои языковые и интеллектуальные способности — еще в младенчестве Канзи проявил высокие способности к изучению языков и быстро выучил символы, обозначающие слова. В итоге, Канзи выучил более 300 таких символов, а также научился комбинировать их для создания новых значений — это считается важнейшим аспектом символического мышления.

При этом, Канзи не только понимал устную английскую речь, но и мог осмысленно отвечать на нее. На одном из исследований он даже смог показать результаты лучше, чем двухлетний ребенок. Кроме того, однажды он выучил несколько слов на языке жестов, просто наблюдая за гориллой, которая ранее также изучала этот способ общения.

Благодаря Канзи, ученые смогли лучше понять способности других видов к речи. Например, исследователи выяснили, что Канзи разговаривал не так, как люди, поскольку его голосовые связки устроены иначе.

Впрочем, талантом к лингвистике Канзи не ограничивался. За умение делать и использовать примитивные каменные орудия его стали называть «гений бонобо», а позже его научили разводить огонь и готовить еду. Кроме того, Канзи даже научился играть в видеоигры. Он смог пройти культовую аркадную игру Pacman и даже и победил финального босса в Minecraft.