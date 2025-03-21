Принц Уэльский Уильям посетил британские войска на военной базе в Эстонии. Его визиту посвящен репортаж в BBC с пафосным заголовком "Принц Уильям отправил мощное послание возле российской границы".

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В материале говорится, что наследник английского престола посетил лагерь Тапа, чтобы "поддержать войска в ходе крупнейшей за рубежом операции британской армии по защите стран Балтии от угрозы со стороны России". В них задействованы 900 британских военнослужащих, включая Мерсийский полк, главнокомандующим которого является принц.

Он пообщался с солдатами, осмотрел военную технику и забрался в британский танк Challenger 2. Именно этот момент, запечатленный на фотографии, репортер назвал "мощным посланием" России.

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Заметим, что "трибуну" для своего послания принц Уильям выбрал сомнительную. До появления в зоне СВО Challenger 2 считался самым защищенным танком в мире. Но российские бойцы развеяли этот миф.

Из 14 боевых машин такого типа, переданных в марте 2023 года Украине, уцелели единицы. Ими укомплектовали в 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, участвовавшую в нападении на Курскую область. Здесь и уничтожили большую часть хваленых танков. Видимо, этот разгром повлиял на решение британского парламента больше не поставлять Challenger 2 Киеву.