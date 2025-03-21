Трамп отказался вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп в ходе ответов на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома дал понять, что не считает удары, которые ВС РФ наносят по Украине, поводом для введения против Москвы новых санкций. Интервью американского лидера транслировал телеканал Fox News.

"Россия продолжает атаковать Украину, планируете ли вы ввести санкции?" – спросила одна из журналисток. "Ну, они воюют друг с другом", – ответил на это Трамп.

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На этой же пресс-конференции Трамп заявлял, что Украина и Россия уже наметили "очертания" сделки по урегулированию конфликта. По его словам, скоро на Украине можно будет увидеть полное прекращение огня, а после этого стороны начнут обсуждать другие вопросы, в частности, раздел территорий.