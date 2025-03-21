Киев передаст США список энергетических объектов для перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Соединенным Штатам перечня украинских энергетических объектов, подлежащих исключению из возможных целей ударов в рамках гипотетического 30-дневного перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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По данным канала, передача списка состоится 24 марта, а возглавит украинскую делегацию на переговорах с американской стороной министр обороны Украины Рустем Умеров.

18 марта президент России Владимиром Путиным поддержал предложения американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Путин положительно воспринял инициативу Трампа и незамедлительно отдал соответствующие распоряжения российским вооруженным силам.

При этом экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен отметил, что Киев вряд ли согласится на сделку по временному прекращению ударов по инфраструктуре, о которой договорились Путин и Трамп во время телефонного разговора.