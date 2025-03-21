Киев отказался контактировать с Москвой на переговорах в Эр-Рияде

Представители делегаций Украины и Российской Федерации не будут контактировать на планируемых переговорах с Соединенными Штатами. Об этом сообщил Георгий Тихий, спикер украинского Министерства иностранных дел, комментируя встречу дипломатов 24 марта в Саудовской Аравии. Его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».

Тихий отметил, что встречи американской команды с делегациями командами России и Украины пройдут отдельно.

Спикер указал, что на данных переговорах нужно будет определить, как стороны будут прекращать огонь.

Представитель МИД Украины заявил: «Должны встретиться профессиональные люди, которые обсудят, как будет работать прекращение огня, кто будет контролировать, как будет происходить мониторинг».

Георгий Тихий добавил: «Нам неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США».