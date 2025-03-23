Павел заявил о готовности Чехии направить миротворцев в составе ЕС на Украину

Чешский президент Петр Павел в интервью изданию «Европейская правда» заявил о готовности Чехии направить миротворцев в составе контингента государств Европы на Украину.

«Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убеждён, Чехия должна быть среди них», — подчеркнул он.

Ранее издание Repubblica писало, что Запад обсуждает отправку двух миротворческих контингентов на Украину.

Газета Telegraph также передавала, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность миротворческой миссии под эгидой ООН вместо ввода европейских войск на Украину.

В феврале постпред России Василий Небензя отмечал, что для развёртывания миротворческого контингента в Киеве нужен мандат Совбеза ООН.