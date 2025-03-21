Трамп рассказал о прогрессе в вопросе сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом, Россия и Украина «наметили очертания» возможной сделки о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Трамп сделал во время разговора с журналистами в Белом доме. По его словам, Россия и Украина уже достигли некоторых предварительных договоренностей.

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«Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами (президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, — прим. ред), и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так», — заявил он.

Ранее издание Business Insider заявило, что Трамп «ослабляет» Украину.